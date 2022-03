Sohn von Michelle Martin : «Sie ist sensibel und liebenswürdig»

Viele Belgier sind gegen die vorzeitige Haftentlassung von Michelle Martin, Ex-Frau des Kinderschänders Marc Dutroux. Nun verteidigt deren Sohn Frédéric die Freilassung.

Während am Sonntag rund 5 000 Belgier in Brüssel gegen die vorzeitige Entlassung von Michelle Martin, der Ex-Frau des Kinderschänders Marc Dutroux, demonstrierten, hat ihr gemeinsamer Sohn Frédéric sich nun zu dem Fall geäußert. In einem Interview mit der flämischen Zeitung «Dag Allemaal» erklärte er: «Ich habe Angst, dass ein Verrückter auf ihre Entlassung wartet und sie umbringt. Das wäre eine dumme Art zu sterben.»

«Sensibel und liebenswürdig»

Er sei gegen eine Freilassung seines Vaters, seiner Mutter aber wünsche er, dass sie im Kloster in Malonne bei Namur, das sie aufnehmen wird, endlich Ruhe finde. «Ich hoffe, dass sie in Malonne ihren Platz in der Gesellschaft finden wird», erklärte der 28-Jährige.

Er selbst habe keinen Kontakt zu seiner Mutter, sie sei «sensibel und liebenswürdig». «Im Gefängnis hat sie von den Mädchen gesprochen und das oft in Tränen aufgelöst.» Das Bild seiner Mutter als gefühlskalte Frau will er so nicht stehen lassen. «Sie, ein Monster? Die Medien haben dieses Bild gezeichnet. Ich kenne sie anders und aus diesem Grund habe ich dieses Interview gegeben.» Für die Opfer habe er Verständnis: «Wäre ich an ihrer Stelle, würde ich genauso reagieren. Aber das ist nicht die Mutter, die ich kennen gelernt habe und die liebenswürdig war.» Das Gesetz sei für alle gleich: «Ich will die Gräueltaten meiner Mutter nicht rechtfertigen. Sie hat ihre Fehler und sie hat dafür gezahlt, aber die Strafe geht nun dem Ende zu.»

Kinder verhungerten

Michelle Martin war 2004 als Mittäterin ihres Mannes zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht hat Ende Juli entschieden, dass sie nach 16 Jahren Gefängnis vorzeitig entlassen werden kann. Dutroux war im Juni 2004 in einem spektakulären Prozess wegen der Entführung von sechs Mädchen und wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Martin wurde für schuldig befunden, zwei achtjährige Mädchen verhungern gelassen zu haben. Sie wurde zeitgleich mit Dutroux festgenommen und ließ sich 2003 von ihm scheiden.

(L'essentiel Online/dpa)