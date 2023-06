Nach Scheidungsgerüchten: Meghan geht offenbar lieber ohne ihren Harry feiern

Wie schief hängt der Haussegen bei den Sussexes tatsächlich ? Erst kürzlich wurde bekannt, dass Prinz Harry ein Zimmer im exklusiven San Vicente Bungalows hat, um Zeit alleine, ohne seine Familie zu verbringen. Zwar dementierte der Sprecher des Paares diese Behauptung sofort gegenüber «Page Six» und gab an, dass die beiden «wirklich glücklich», aber wie «alle Eltern so kleiner Kinder erschöpft» seien, doch nun sickern weitere Informationen zu einer möglichen Krise zwischen dem 38-Jährigen und Herzogin Meghan durch.

Herzogin Meghan wird zum Gespött von Partyleuten

Doch laut Dillon ging die Kontaktaufnahme der Herzogin deutlich nach hinten los, da sich die meisten Leute an dem Event darüber «ausgelassen amüsiert» und die ganze Situation als «traurig» gebrandmarkt haben sollen. «Viele Gäste auf dieser Party meinten, wir hätten ihr eine SMS zurückschreiben sollen, in der stehe, dass sie zwar eine Herzogin sei, aber wir genug von ihr hätten», so der Podcaster weiter. Mittlerweile seien die 41-Jährige und ihr Mann lediglich «minderwertige Realitystars, die mit Prominenten abhängen wollen und versuchen, sich an irgendetwas zu binden».