Hulkster in der Sexfalle : «Sie poppt regelmäßig seine Promifreunde»

Hinter dem Sextape von Hulk Hogan steckt System. Er ist nicht der Einzige Promi, der in der privaten Pornosammlung von Protagonistin Heather Clem auftaucht.

Der schlüpfrige Schaukampf um das Sextape von Wrestling-Star Hulk Hogan geht in die nächste Runde. Nachdem Hulkster seinen «besten Freund» wegen illgaler Veröffentlichung des Schmuddelfilmchens auf 100 Millionen Dollar verklagte, folgt nun der nächste Skandal. Der alternde Hulkster soll nicht der einzige Star sein, der in die Sexfalle der Frau von Bubba The Lovesponge getappt ist, will Promiblogger Perez Hilton wissen.