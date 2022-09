Stille Kritik : Sie riskieren ihr Leben – iranische Fußball-Stars protestieren gegen Regime

Auch das iranische Nationalteam beteiligt sich an den Protesten in ihrem Heimatland – auf ihre Weise. Ein Bundesliga-Profi äußert sich öffentlich mit harscher Kritik.

Ex-Profi droht Verhaftung

Azmoun war nicht der einzige Fußballer, der sich gegen das iranische Regime stemmte, aber er gehörte zu den lautesten. «Wenn das Muslime sind, möge Gott mich zum Ungläubigen machen», schrieb er. Kein Wunder also, war sein Instagram-Account vorübergehend nicht mehr vorhanden, mittlerweile ist er das aber wieder. Captain Ali-Resa Dchahanbachsch meldete sich am Donnerstag auf Instagram zu Wort und schrieb: «Wir sind immer auf der Seite des Volkes, das in diesen Tagen nichts anderes fordert als seine grundsätzlichen Rechte.» Stürmer Mehdi Taremi meinte: «Ich schäme mich (als Iraner), wenn ich die Bilder der letzten Tage sehe.»