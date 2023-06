«Frieden schaffen ohne Waffen»? Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gibt dieser Forderung eine unmissverständliche Abfuhr und steigert sich in eine richtige Wutrede.

Berlin : Sie schimpfen ihn «Kriegstreiber», da setzt Olaf Scholz zur Wutrede an

Olaf Scholz: «Kriegstreiber? Der Kriegstreiber ist Putin!»

«Frieden schaffen ohne Waffen», «Wir sind das Volk», «Kriegstreiber», «Hau ab!» – die Menge skandierte unentwegt, als der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am ersten Europafest der SPD in Falkensee bei Berlin am Freitag auf der Bühne war.

Der 64-Jährige hielt dagegen: «Kriegstreiber? Kriegstreiber ist Putin. Er ist mit 200.000 Soldaten in die Ukraine einmarschiert, er hat viele mehr mobilisiert, er hat das Leben seiner eigenen Bürger riskiert für einen imperialistischen Traum. Putin will die Ukraine zerstören und erobern und er hat noch andere im Blick. Das werden wir als Freiheitsfreunde, als Demokraten, als Europäer nicht zulassen.»

«Nur weil man ein großer Mann sein will»

Olaf Scholz: «Wie kann man so mit dem Leben der eigenen jungen Leute umgehen?»

Wenig «scholzomatisch» und zunehmend emotional, rief der Bundeskanzler der Menge zu: «Liebe Schreihälse, während ihr ruft: ‹Frieden schaffen ohne Waffen›, hat Putin unglaublich viele Panzer zusammengezogen, Raketen, Marschflugkörper und hat sie auf die Ukraine gerichtet. Er zerstört Städte, er zerstört Dörfer, er zerstört Eisenbahnlinien und Autobahnen und er hat unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Alte getötet. Das ist Mord, um es klar zu sagen.» Auch das gehöre zur Wahrheit dazu.

In seinem «imperialistischen Traum von Großmacht» riskiere Putin das Leben seiner eigenen Bürger und Bürgerinnen. «Wir wissen nicht, wie viele junge russische Soldaten für seinen Traum schon gestorben sind. Aber es können 100.000 bis 150.000 sein. Wie kann man so mit dem Leben der eigenen jungen Leute umgehen, nur weil man ein großer Mann sein will? Das ist unverantwortlich, das ist Kriegstreiberei, das ist Gewalt mit Waffen!» Lügner-Rufe waren die Antwort einiger im Publikum.

«Brandt und Schmidt haben das genau gewusst»

Scholz weiter: Die beiden Alt-Bundeskanzler Willi Brandt und Helmut Schmidt, von denen am Europafest der SPD viele sprächen, «haben das genau gewusst und deshalb haben sie dafür gekämpft – mit der Ostpolitik, mit der Entspannungspolitik –, dass in Europa ein Zusammenschluss zustande kommt».

Auch die Sowjetunion und später Russland hätten den Grundsatz der «Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa» (OSZE) unterschrieben: «Es werden mit Gewalt keine Grenzen verschoben.» Und genau das, so Scholz, «ist richtig für die Sicherheit in Europa und der ganzen Welt».

«Diese Demo gehört doch eigentlich auf den Roten Platz »

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke wandte sich an die lautstarken Kritiker: «Diese Demo gehört doch eigentlich auf den Roten Platz in Richtung des Kreml.» Es gehe um Freiheit, um Demokratie und um soziale Gerechtigkeit. «Freiheit ist auch, dass ihr hier krakeelen könnt.»

Der sonst für seine spröde Art bekannte Kanzler habe einen «seltenen Wutausbruch gehabt», kommentieren deutsche Medien durchaus wohlwollend. «Die Reaktion von Scholz zeigt, dass er durchaus Gefühle für die Ukraine hat. Dass Scholz verstanden hat, was in diesem Krieg passiert. Dass der deutsche Bundeskanzler ein Herz hat», so «Bild»-Reporter Paul Ronzheimer.

«Ich mag Scholz nicht besonders, aber …»

Auch in den sozialen Medien scheinen die positiven Kommentare zu überwiegen: «Ich mag Scholz nicht besonders und ich mag aber auch viele andere Politiker nicht sonderlich; dass er aber das Publikum direkt anspricht und mal nicht um den heißen Brei rudert, gefällt mir», so Youtube-User Jan Ritt.

«Unabhängig davon, ob ich seine Entscheidungen teile oder nicht; ist es schön zu hören, dass Politiker zu den Entschlüssen stehen, die sie treffen. Darauf kann man schon ein wenig stolz sein.» Andere sprechen von «Gänsehaut» und einer «meisterhaften Rede» – nur so verschaffe man sich großen Respekt und Anerkennung.