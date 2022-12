Charts 2022 : Sie sind die erfolgreichsten Spotify-Stars des Jahres

Soziale Netzwerke und private Chats dürften wieder voller Screenshots von musikalischen Jahresrückblicken sein. Denn: Der Streaminganbieter Spotify hat seine Bilanz veröffentlicht.

1 / 5 Rapper Luciano führt in Deutschland die Spotify-Jahrescharts 2022 an. Instagram/ Der Hip-Hop-Musiker ist der meistgestreamte Künstler in unserem Nachbarland. Screenshot/Spotify Dahinter reihen sich RAF Camora und Bonez MC. imago images / Future Image

Rap dominiert dieses Jahr die Jahrescharts bei Spotify, der mit mehr als 456 Millionen Hörerinnen und Hörern der weltweit grösste Musikstreaming-Dienst ist. So war der Hip-Hop-Musiker Luciano der meistgestreamte Künstler in Deutschland und veröffentlichte dort auch den meistgestreamten Song, wie Spotify am Mittwoch mitteilte. Der 28-Jährige stammt aus Bautzen und wuchs in Berlin auf. Er zählt zu den erfolgreichsten Musikern im deutschen Hip-Hop.

Mit RAF Camora und Bonez MC sind auch Platz zwei und drei der meistgestreamten Künstler in Deutschland aus dem Hip-Hop-Bereich. Unter den deutschen Nutzern der App waren das 2022 die Top drei der meistgehörten Songs: «Beautiful Girl» von Luciano, «Sehnsucht» von Miksu, Macloud und T-low sowie «Layla» von DJ Robin und Schürze.

Auf welcher Streaming-Plattform hörst du Musik? Spotify. Youtube Music. Apple Music. Deezer. Weitere.

Der beliebteste Künstler weltweit war der 28-jährige Rapper Bad Bunny aus Puerto Rico – wie schon in den Jahren 2021 und 2020. Er veröffentlichte dieses Jahr sein viel gelobtes Album «Un verano sin ti». Er war auch auf den Balearischen Inseln die Nummer eins dieses Jahr.

Top-Podcast ist «Gemischtes Hack»

Weltweit liegt die Musikerin Taylor Swift auf Platz zwei der meistgehörten Artists. Platz drei belegt der Rapper Drake. Bei den Songs sieht es so aus: «As It Was» von Harry Styles auf Platz eins, «Heat Waves» von Glass Animals auf der Zwei, «Stay» von The Kid Laroi und Justin Bieber auf Platz drei.

Unter den Podcasts ist in Deutschland wie auch schon in den beiden Vorjahren «Gemischtes Hack» mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt der Spitzenreiter. Dahinter folgen Jan Böhmermann und Olli Schulz mit «Fest und Flauschig». Auf Platz drei liegt «Hobbylos» mit Rezo und Julien Bam.

Ed Sheeran bei Apple auf Platz eins

Auch die Spotify-Konkurrenten Apple Music und Deezer haben schon ihre Jahrescharts veröffentlicht. Apple Music gibt Nutzerinnen und Nutzern unter dem Titel «Replay» Einblicke in die Hörgewohnheiten. Dort war 2022, wie am Dienstag bekannt wurde, «Shivers» von Ed Sheeran der meistgestreamte Song in Deutschland. Beim Anbieter Deezer heißt der Service «Rewind». Dort konnte der Rapper Kontra K unter den Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland die meisten Streams für sich gewinnen.

In den Jahresrückblicken der Streaminganbieter können Nutzerinnen und Nutzer auch ihre persönlichen Bestenlisten sehen. Oder zum Beispiel auch die Minutenzahl der insgesamt gehörten Musik oder das Lieblingsgenre. Man erfährt dann meistens nicht nur, was man selbst gerne gehört hat, sondern auch gleich, was Freunde und Bekannte für Favoriten haben. Denn die Jahresrückblicke, die sich beim Öffnen der Apps zeigen, sind ein beliebtes Screenshot-Motiv, das am Tag der Veröffentlichung durch die sozialen Netzwerke und private Chats geistert.