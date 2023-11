Sie sind zu Hause: Skurriler Name für Kourtney Kardashians und Travis Barkers Baby

Getty Images via AFP

In ihrem Bestreben ein gemeinsames Kind zu bekommen, haben Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) auf diverse Massnahmen zurückgegriffen, wie künstliche Befruchtung, Abstinenz von Geschlechtsverkehr und vaginale Dampfbäder. Mitte Juni teilten der Schlagzeuger und der TV-Star schließlich die überraschenden Neuigkeiten mit der Öffentlichkeit: Ein Baby ist unterwegs. Jüngst wurde publik, dass der kleine Bursche bereits auf der Welt sein soll. Zudem erwischten Paparazzi die beiden nun beim Verlassen eines Krankenhauses. Während die Eltern schweigen, verrät ihr Umfeld immer mehr Details.

Filmtitel als Name

Wie ein Insider, der dem Paar nahe stehen soll, gegenüber der «Daily Mail» jetzt verriet, brachte Kourtney ihren Sohn am 1. November im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Welt. Das würde auch zu dem errechneten Geburtstermin passen, den Travis auf den 31. Oktober datiert hatte. Vorläufig soll die ältere Schwester von Kim Kardashian (43) die Geburt aber erst mal für sich behalten wollen.

Weiter bekräftigte die Quelle auch, dass das vierte Kind der Reality-Bekanntheit den ungewöhnlichen Namen Rocky 13 tragen soll. Den Namen hatte der Schlagzeuger bereits in einem früheren Interview als Option genannt. Was es damit auf sich hat, ist nicht bekannt – zumal es zurzeit nur neun Filme aus dem Rocky- Universum gibt. Zumindest Travis' Tochter Alabama (17) scheint davon ziemlich begeistert zu sein. Erst habe die 17-Jährige den Namen ihres ungeborenen Halbbruders nicht so sehr gemocht. Doch das sehe anders aus, erklärt Alabama jüngst gegenüber «E! News»: «Ich liebe Rocky. Ich mag Rocky definitiv.»