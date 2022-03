Bobbi Kristina Brown : Sie soll an Whitney Houstons Todestag sterben

Die Familie von Bobbi Kristina hat sich entschieden, die lebenserhaltenden Maschinen abzuschalten. Und zwar am 11. Februar, dem Todestag ihrer Mutter.

Wie Nypost.com berichtet, haben die Angehörigen von Bobbi Kristina beschlossen, die Maschinen abzuschalten. Seit dem Vorfall am 31. Januar, bei dem die 21-Jährige bewusstlos in ihrer Badewanne gefunden wurde, sorgten lediglich Beatmungsmaschinen dafür, dass Bobbi Kristina am Leben blieb. Die Ärzte haben bereits letzte Woche den Hirntod festgestellt.