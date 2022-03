Jauch über Klatschpresse : «Sie sollen mich einfach in Ruhe lassen»

Günther Jauch gilt als Promi, der dem Boulevard keine Märchen durchgehen lässt. In einem Interview erklärt der künftige ARD-Moderator warum.

Nicht gerne zu Gast ist Günther Jauch in den Klatschspalten des Boulevards. «Ich weiß, dass ich juristisch eine sogenannte absolute Person der Zeitgeschichte bin und meine Frau eine relative. Wir sind nicht etepetete. Wenn wir auf den roten Teppich gehen, müssen wir mit einigem rechnen», sagte der TV-Liebling der Deutschen dem Hamburger Nachrichtenmagazin. Aber auch: «Ich habe von Anfang an versucht, mein Privatleben zu schützen, speziell was die Kinder angeht.» «Ich habe mich nie angedient»

Somit wird auch deutlich, warum sich der Quizmaster in aller Strenge selbst gegen vergleichsweise harmlos anmutende Berichte wie jenem der «neuen woche» zur Wehr setzt, in dem stand, dass er ob des Schicksals von Waisenkindern «sicherlich zu Tränen gerührt» sei. Das Gericht gab dem TV-Star Recht, weil suggeriert würde, das Tratschheft sei bei persönlichen Emotionsäußerungen dabei gewesen. «Generell gilt: Wer die Tür aufmacht, kriegt sie ganz schwer wieder zu», erläuterte Jauch im «Spiegel» sein Medien-Credo. «Ich habe mich aber, insbesondere der Yellow Press, nie angedient. Also sollen sie mich einfach in Ruhe lassen.»