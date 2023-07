Altersdiskussion in US-Politik: «Sie sollten wissen, wann sie abtreten müssen»

Während einer Pressekonferenz am Mittwoch erstarrte der Republikaner Mitch McConnell und war nicht mehr in der Lage zu sprechen.

Anfang des Jahres stürzte der Fraktionschef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, auf der Bühne und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung und eine gebrochene Rippe zu. An einer Pressekonferenz am Mittwoch ist der Republikaner nun mitten im Satz erstarrt und war nicht mehr in der Lage zu sprechen. Die Sorgen um den Gesundheitszustand des 81-Jährigen häufen sich. Sein Verbleib im Senat ist umstritten.