Drei FFreunde : Sie starben, weil sie ihren Kollegen retten wollten

In Frankreich starben zwei junge Männer bei einem Autounfall. Sie waren auf dem Weg zu einem Kollegen, der mit Selbstmord drohte. Eine bittere Geschichte mit sehr traurigem Ende.

Drei junge Menschen starben am Sonntagmorgen in der Stadt Marthon, 500 Kilometer südlich von Paris. (Screenshot: Charente Libre)

Das Drama spielte sich am Sonntagmorgen in der Stadt Marthon ab, 500 Kilometer südlich von Paris. Ein 22-Jähriger verließ fluchtartig einen Nachtklub, nachdem seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hatte. Bevor er ging, kündigte er seinen Kollegen an, sich das Leben nehmen zu wollen.