Hollywood : «Sie taten es, weil er mächtig war» – Weinstein-Verteidiger greift Opfer an

Der Filmproduzent Harvey Weinstein soll in Hollywood über Jahrzehnte systematisch Frauen ausgenutzt haben. «Gehört zum Geschäft», sagen seine Anwälte – und argumentieren mit dessen Unattraktivität.

1 / 6 Harvey Weinstein muss sich erneut vor Gericht verantworten. (Archivbild) AFP/Etienne Laurent Im aktuellsten Prozess werfen insgesamt fünf Frauen Weinstein vor, sie zu sexueller Gewalt und Oralsex gezwungen zu haben. Auch vor Vergewaltigung soll der ehemalige Hollywood-Titan nicht zurückgeschreckt sein. REUTERS Die Anwälte Weinsteins argumentieren, Sex sei in Hollywood Teil des Geschäftes gewesen. Wenn man sich Weinstein ansehe, komme man schnell zum Schluss, dass diese Frauen nur Sex mit ihm hatten, weil er mächtig gewesen sei, und nicht etwa wegen seines Aussehens. REUTERS

Im neuen Prozess gegen Harvey Weinstein hat die Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe gegen den früheren US-Filmproduzenten erhoben: Weinstein habe seine Macht in Hollywood systematisch genutzt, um Frauen zu vergewaltigen, sagte Anklage-Vertreter Paul Thompson am Montag vor Gericht in Los Angeles. Die Verteidigung des 70-Jährigen konterte, der Sex sei einvernehmlich gewesen – und in Hollywood allgemein üblich: «Das war die Besetzungscouch, alle taten es.»

Weinstein habe sowohl seine körperliche Größe als auch seine Stellung als «König» der Filmindustrie ausgenutzt, um seine Opfer in Hotelzimmern zu vergewaltigen, sagte Staatsanwalt Thompson zu Beginn der auf zwei Monate angesetzten Beweisaufnahme. Die Frauen aber hätten geschwiegen aus Angst, «dass er ihre Karrieren zerstören könnte, wenn sie seine Taten melden».

Weinstein ist in dem Prozess wegen mutmaßlicher sexueller Angriffe auf fünf Frauen zwischen 2004 und 2013 in Hotels in Beverly Hills und Los Angeles angeklagt. Dem einst gefeierten Produzenten von Erfolgsfilmen wie «Pulp Fiction» und «Shakespeare in Love» werden unter anderem sexuelle Gewalt, erzwungener Oralsex und Vergewaltigung zur Last gelegt. Bei einem Schuldspruch drohen ihm mehr als 100 Jahre Haft. Weinstein weist alle Vorwürfe zurück.

Gouverneur-Gattin unter Klägerinnen

Thompson spielte den Geschworenen Aussagen der mutmaßlichen Weinstein-Opfer vor, in denen sie von ihrer Hilflosigkeit und ihrer Angst vor der Macht des Produzenten, ihre Karrieren zu zerstören, berichteten.

Wie bei den meisten mutmaßlichen Opfern sexueller Übergriffe in den USA üblich, werden die Frauen in dem Verfahren «Jane Doe» genannt, um ihre Anonymität zu wahren. Die Identität von einer von ihnen wurde allerdings bereits bekannt: Dabei handelt es sich um Jennifer Siebel Newsom, die Frau des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom.

«Sex war Teil von Hollywood»

Weinsteins Verteidiger Mark Werksman warf der Staatsanwaltschaft vor, in ihren Vorwürfen vor allem auf Emotionen zu setzen. Sex sei Teil des Geschäfts in Hollywood gewesen. «Es mag unangenehm und peinlich gewesen sein (...), aber es war einvernehmlich», sagte Werksman. «Er hat es getan. Sie taten es – weil jeder etwas vom anderen wollte.»

«Seht ihn an. Er ist nicht Brad Pitt oder George Clooney», sagte Weinsteins Anwalt weiter. «Wer glaubt denn, diese schönen Frauen hatten Sex mit ihm, weil er so heiß ist? Nein. Sie taten es, weil er mächtig war.»

Über 90 Klägerinnen

Die Enthüllungen über Weinstein hatten vor fünf Jahren zur Entstehung der #MeToo-Bewegung geführt. Insgesamt haben fast 90 Frauen, darunter die Hollywood-Stars Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Salma Hayek, Weinstein der Belästigung oder des Übergriffs beschuldigt.

Bereits vor zwei Jahren war der einst gefeierte Produzent von einem Gericht in New York wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Im August hatte New Yorks Oberstes Gericht Weinstein erlaubt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.