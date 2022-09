USA: Sie tötete ihren Vergewaltiger – jetzt drohen ihr 20 Jahre Haft

Nun muss sie 150.000 Dollar an die Familie ihres Vergewaltigers zahlen, außerdem drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft. (Symbolbild)

Ein Gericht im US-Bundesstaat Iowa hat eine 17-Jährige zu fünf Jahren Bewährung unter strenger Beobachtung sowie einer Entschädigungszahlung an die Familie von Zachary Brooks verurteilt, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Laut dem zuständigen Richter führt, aufgrund der örtlichen Gesetzgebung, in Iowa kein Weg an der Zahlung vorbei.