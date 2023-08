Indien: Sie verdienen drei Euro pro Tag – jetzt haben sie das große Los gezogen

Eine Gruppe von elf indischen Putzfrauen hat in der Regionallotterie umgerechnet über eine Million Euro gewonnen. Mit dem Gewinn dürfte sich das Leben für die Frauen für immer verändern.

1 / 2 So sehen glückliche Gewinnerinnen aus: In Indien hat eine Gruppe von elf Frauen im Lotto gewonnen. Arun Chandrabose Bei ihrer Arbeit verdienen die Reinigungskräfte umgerechnet weniger als drei Euro pro Tag – jetzt darf sich jede von ihnen über 66.000 Euro freuen. Arun Chandrabose

Eine Gruppe von elf Frauen hat in der indischen Stadt Parappanangadi im Lotto gewonnen. Eigentlich sammeln die Inderinnen biologisch nicht abbaubare Abfälle aus Haushalten ein und verdienen damit etwa 250 Rupien pro Tag, was umgerechnet 2.65 Euro entspricht. Ihr Lohn setzt sich aus den monatlichen Zahlungen der Haushalte zusammen, gelegentlich gibt es auch einen Anteil an den Einnahmen aus dem Verkauf des von ihnen gesammelten Abfalls. Das dürftige Einkommen reicht oft nicht, um alle Ausgaben für die Familie zu decken: Mehrere der Frauen sagten gegenüber BBC, dass sie sich in der Vergangenheit auch schon Geld leihen und Kredite aufnehmen mussten, um die Ausbildung ihrer Kinder und andere Kosten zu decken.

Trotz des knappen Geldes legen die Putzfrauen ab und an für ein Lottoticket zusammen. Von einem vorausgegangenen Gewinn von 1000 Rupien (umgerechnet zehn Euro) ermutigt, entschied sich die Gruppe im Juni, ein Los für 250 Rupien für eine Monsun-Sonderpreislotterie zu kaufen. Obwohl private Lotterien in Kerala wie in den meisten indischen Bundesstaaten illegal sind, betreibt die Regierung von Kerala ein sehr beliebtes staatliches Programm.

Zwei Frauen hätten Jackpot fast verpasst

Ein Mitglied der Gruppe, Kuttimalu, war zunächst traurig, weil sie sich ihren Beitrag nicht leisten konnte, aber ein anderes Mitglied, Cherumannil Baby, bot ihr an, ihr die Hälfte des Geldes zu leihen, und beide steuerten jeweils 12.5 Rupien bei. Die anderen neun Frauen zahlten jeweils 25 Rupien. Sie waren sich einig, dass im Falle eines Gewinns der Preis zu gleichen Teilen unter ihnen aufgeteilt wird.

Einen Tag nach der Auslosung erfuhren die Frauen, dass sie das große Los gezogen hatten. Der Gewinn kam laut ihren Aussagen «zu einem entscheidenden Zeitpunkt in ihrem Leben», da viele von ihnen mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. So hatte Lakshmis Ehemann, ein Bauarbeiter, aufgrund der starken Regenfälle in diesem Bundesstaat Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Leela machte sich Sorgen, wie sie die Operation ihrer Tochter bezahlen sollte, und hatte für die Hochzeit ihrer Tochter bereits einen Kredit auf ihr Haus aufgenommen.

Nach Abzug der Steuern wird die Gruppe 63 Millionen Rupien oder knapp 670.000 Euro erhalten. Cherumannil Baby und Kuttimalu werden ihren gemeinsamen Anteil von 6,3 Millionen Rupien halbieren, während die anderen Frauen umgerechnet 66.800 Euro erhalten werden.

Frauen wollen weiter arbeiten