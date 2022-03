Missbrauch in Luxemburg – Sie vermuten, dass ein Kind sexuell missbraucht wurde? «Melden Sie es!»

«Wir erwarten, dass Menschen, die den Verdacht haben, dass ein Kind sexuell missbraucht wird, dies melden», so David Lentz, stellvertretender Staatsanwalt. Dies war die Botschaft, die die Staatsanwaltschaft Luxemburg am Welttag gegen sexuelle Ausbeutung aussendete. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei wollten auf einer Pressekonferenz daran erinnern, wie wichtig es ist, im Verdachtsfall zu reden. «Niemand geht ein Risiko ein, indem er die Polizei alarmiert, wir kümmern uns um die Ermittlungen», versicherte David Lentz. «Wenn ein Kind über Missbrauch spricht, muss man ihm zuhören».

Eine Meldung über einen möglicherweise gefährdeten Minderjährigen kann über ein Formular auf justice.public.lu oder per Post direkt an den Jugendrichter oder die Staatsanwaltschaft erfolgen. «Nicht zu melden bedeutet, die verwerflichen Handlungen des Täters zu unterstützen und das Risiko von Rückfällen zu akzeptieren», so die Staatsanwaltschaft. «Das Opfer ist in Not, man muss ihm unverzüglich helfen».