Großbritannien: Sie wäre heute 97 geworden – Royals gedenken der verstorbenen Queen

Sicherlich kein einfacher Tag für die Royal Family: Am 21. April hätte Queen Elizabeth II ihren 97. Geburtstag gefeiert. Zum ersten Geburtstag seit ihrem Tod im September 2022 blickt die Königsfamilie nun in einem Instagram-Post auf das Leben der Monarchin zurück. «Heute an ihrem 97. Geburtstag erinnern wir an das unglaubliche Leben und Vermächtnis Ihrer Majestät Queen Elizabeth II», heißt es auf dem offiziellen Account von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) zu einem Foto der verstorbenen Queen.