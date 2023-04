Wagner-Kämpfer: «Sie war ein kleines Kind, ich habe ihr den Todesschuss verpasst»

Azamat Uldarow: «Habe Granaten wie Äpfel in die Grube geworfen.»

«Sie hat geschrien und sich gewunden. Sie war ein kleines Kind, wissen Sie – fünf, vielleicht sechs Jahre alt. Ich habe ihr den Todesschuss verpasst, wissen Sie? Denn mir wurde gesagt, dass ich niemanden rauslassen soll.» Der ehemalige russische Häftling und Wagner-Kommandant Azamat Uldarow bläst Zigarettenrauch in seine Handykamera, während er spricht.

Die russische Menschenrechtsorganisation Gulagu.net hat ein Video veröffentlicht, in dem er und Aleksei Sawitchew, ein weiterer Ex-Häftling und ehemaliger Befehlshaber einer Unterabteilung der Wagner-Gruppe, über ihre mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine sprechen. Wir können ihre Aussagen nicht unabhängig überprüfen. Eine Interviewanfrage mit Gulagu.net läuft.

Von Putin per Dekret begnadigt

Die beiden Russen waren von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin rekrutiert worden: «Sie haben alle genommen, die töten können. Und ich kann töten.» Der russische Präsident Wladimir Putin begnadigte die beiden Männer nach eigenen Angaben per Dekret, weil sie im Krieg gekämpft hatten.

Was die beiden der russischen NGO erzählen, lässt einen sprachlos zurück. Uldarow erzählt aus Bachmut und Soledar: «Wir waren die Letzten, die ankamen – eine Einheit von 150 Personen. Uns wurde befohlen, jeden zu töten, der sich uns in den Weg stellte. Das taten wir auch. Es waren Frauen, Männer, Rentner und Kinder.» In Bachmut habe er einen Keller mit zwischen 300 und 400 Zivilisten «gesäubert», darunter etwa 40 Kinder.