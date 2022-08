Carmen Geiss verrät: «Sie waren gegen halb 5 zu Hause» – so wild war Shanias Geburtstagsparty

1 / 8 Shania Geiss wurde am letzten Freitag volljährig. Instagram/shania__geiss Ihren 18. Geburtstag feierte die Millionärstochter mit einer mehrtägigen Mega-Sause. Instagram/shania__geiss Dabei wurde auch der ein oder andere Champagner-Korken geknallt. Instagram/shania__geiss

Mit mehrtägigen Feierlichkeiten zelebrierte Shania Geiss am Wochenende im französischen Luxus-Ferienort St. Tropez ihre Volljährigkeit. Bis zum frühen Morgen feierte sie mit Freundinnen und ihrer Schwester Davina (19) ihren 18. Geburtstag – auf den Tischen tanzen und XXL-Champagnerflasche inklusive. Anschließende Katerstimmung? Nicht bei Shania!

Am Tag danach fühlte sich das Ehrenkind nämlich frisch und munter: «Mir ging es sehr gut am nächsten Tag. Ich habe genug geschlafen», erzählt sie gegenüber RTL. Ihr Geheimrezept: «Saint-Tropez-Lifestyle, da muss man ein bisschen daran gewöhnt sein, so oft rauszugehen.»

Auch Davina feierte ihren 18. Geburtstag

Wie Mama Carmen Geiss der «Bild»-Zeitung verriet, wurde am Wochenende auch gleich Davinas 18. Geburtstag nachgefeiert. «Durch Corona konnte sie leider keine große Party haben. Also haben wir einfach Shanias Geburtstag zum Anlass genommen, auch Davinas Achtzehnten etwas nachzufeiern.» Und das mehr als ausgiebig, wie die 57-Jährige offenbart: «Shania war mit ihrer Schwester so gegen halb fünf zu Hause. Am nächsten Tag haben wir in einem Beach Club weitergefeiert. Ich kann nur sagen, dass es schon wild zu- und herging.»

Und Carmen weiß, wovon sie redet: Sie und Ehemann Robert (58) finanzierten die Feierlichkeiten nicht nur, sie waren auch unter den Gästen. «Shania hat mit ihren Freunden in einer Diskothek in ihren Geburtstag reingefeiert, da sind wir dann später als Überraschung dazugestoßen», so die 57-Jährige.