Wer ist Jessica Pegula?: Sie wehrt sich gegen Sexismus und ist 30 Mal reicher als Novak Djokovic

1 / 3 Jessica Pegula ist eine Top-Tennisspielerin. AFP Nach Madrid ist sie in Rom im Einsatz. Getty Images Letzte Saison gewann sie 42 Partien im Einzel und 31 im Doppel – mehr als jede andere Spielerin. Getty Images

Jessica Pegula gehört zu den Superstars des Frauen-Tennis. Die 29-Jährige ist die Weltnummer drei, in ihrer Karriere gewann sie zwei Titel im Einzel, seit 2009 ist sie Tennis-Profi. In ihrer Karriere kassierte sie bisher rund 8,6 Millionen Euro an Preisgeld.

Derzeit geht die US-Amerikanerin aber nicht wegen ihrer Erfolge viral. Die Gründe hierfür sind einerseits Social-Media-Posts über ihr Vermögen, andererseits ihre Aussagen über das vergangene Tennis-Turnier in Madrid. So übte Pegula scharfe Kritik an den spanischen Turnierveranstaltern.

«In welchem Jahrhundert leben die Verantwortlichen?»

«Ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert die alle leben», meinte die US-Amerikanerin und spielte damit auf die Zeremonie nach dem Finale im Damen-Doppel an. Denn: Weder Pegula und Partnerin Coco Gauff noch die Siegerinnen Victoria Azarenka und Beatriz Haddad Maia durften eine Rede halten. «Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt.»

Weiter verwies sie auf die Männer. Die Doppel-Champions dort, Karen Khachanov und Andrey Rublev, durften nämlich eine Rede nach ihrem Titelgewinn halten. Sie wisse nicht, in «welchem Jahrhundert» die Verantwortlichen lebten, die in Madrid eine solche Entscheidung getroffen hätten.

Hier zu sehen: Terry und Kim Pegula, die Eltern des Tennis-Superstars. IMAGO/USA TODAY Network

Die fehlende Rede bei den Frauen war nicht der einzige Kritikpunkt des Masters-1000-Turniers. Auch die Torten, die den Spielerinnen und Spielern, die während des Turniers Geburtstag feierten, überreicht wurden, lösten eine Grundsatzdiskussion aus.

Ebenso die Tatsache, dass bei Partien der Männer auf dem Center Court ausschließlich Frauen als Ballmädchen eingesetzt wurden, sorgte für Kritik – auch seitens der spanischen Regierung. Bei den anderen Plätzen standen auch Jungs im Einsatz. Zudem wurden auf dem Centre Court Topmodels als Ballmädchen eingesetzt – gekleidet in knappen Tops und kurzen Röckchen.

Eltern von Jessica Pegula sind Milliardäre

Derweil ist da noch ein Insta-Post des Sport-Magazins «Sports Brief». In diesem sind die reichsten Tennis-Stars aufgelistet. Pegula ist auf Platz eins klassiert. Die 29-Jährige ist demnach mit Abstand die reichste Tennisspielerin der Welt. Ihr Vermögen wird auf rund 6,7 Milliarden Dollar geschätzt. Sie rangiert vor Manager-Legende Ion Tiriac (1,2 Milliarden Dollar), Roger Federer (550 Millionen Dollar), Serena Williams (250 Millionen Dollar) und der aktuellen Nummer eins der Welt Novak Djokovic (220 Millionen Dollar).

Der Post wird hundertfach auf Social Media geteilt, viele Userinnen und User fragen sich: Wie kann das sein? Nun – die Antwort ist ganz einfach. Die Eltern von Pegula sind Terry und Kim Pegula. Der Vater ist ein Öl-Milliardär, ihm und seiner Frau gehören gleich drei US-Sport-Teams: Buffalo Sabres (Eishockey), Buffalo Bandits (Lacrosse) und Buffalo Bills (American Football).

Interessant: Der Tennis-Star ist der Grund dafür, dass Papa und Mama Pegula überhaupt so massiv in den Sport investieren. So lebte die Familie vor 15 Jahren in Pittsburgh. Zu dieser Zeit wurde Sidney Crosby ein NHL-Superstar und Pegula und ihre Geschwister liebten ihn. Ihr Vater fackelte nicht lange und kaufte 2011 die Sabres. Es war – wie erwähnt – nur der Beginn. Es folgten die Bandits und die Buffalo Bills.

Derzeit spielt sie in Rom

Pegula will aber nicht auf ihren Reichtum reduziert werden. Es sei ihr wichtig, dass sie nicht auf die Tatsache reduziert werde, aus einer reichen Familie zu stammen, meinte sie zuletzt. Bei den Australian Open 2021 stellte sie klar: «Ich bin nicht nur die Tochter eines reichen Vaters, ich bin eine eigenständige Tennisspielerin.» Und was für eine gute! Letzte Saison gewann sie 42 Partien im Einzel und 31 im Doppel – mehr als jede andere Spielerin. Am Donnerstag bedeutete die Runde der letzten 64 jedoch Endstation in Rom. Sie scheiterte überraschend in drei Sätzen an Taylor Townsend.