Alptraum in Cleveland : Sie weiß nicht, was Freiheit bedeutet

Sie wurde in Gefangenschaft geboren, sie hat nie mit anderen Kindern gespielt, sie war noch nie in der Schule. Trotzdem hat die sechsjährige Jocelyn allen Grund zum Lächeln: Sie ist frei.

Das erste Bild von Jocelyn Berry zeigt sie lächelnd auf einem Spitalbett neben ihrer Mutter Amanda, die am Montag nach zehnjähriger Gefangenschaft freikam, und ihrer Tante Beth, die sie zum ersten Mal sah. Das kleine Mädchen hat in ihrem kurzen Leben viel durchgemacht. Dennoch hat sie für die Kamera ein Lächeln übrig.

Die drei entführten Frauen und das Mädchen wurden nach ihrer Befreiung zur Kontrolle in ein Spital in Cleveland gebracht. Nur wenige Stunden später konnten alle vier entlassen werden. «Sie sind gesund», bestätigte Polizeichef Ed Tomba gegenüber «ABC News». Auch der kleinen Jocelyn scheint es gut zu gehen: «Sie sieht großartig aus. Sie gönnte sich sogar ein erstes Eis gestern Abend», verrät Tomba. «Sie lächelte, als sie ihre Mutter wieder lächeln sah.»

Amanda Berry hat ihre Tochter während der Gefangenschaft unterrichtet, verriet FBI-Sonderermittlerin Vicki Anderson. Die drei erwachsenen Frauen seien in verschiedenen Zimmern des Hauses an der Seymour Avenue 2207 gehalten worden. Trotzdem hätten sie sich gekannt. «Während des kurzen Spitalaufenthaltes verlangten sie, sich gegenseitig besuchen zu dürfen», sagte Anderson weiter. Gina DeJesus habe ihr stolz eine Zeichnung gezeigt, die Jocelyn Berry ihr gewidmet hatte.

Nun soll ein DNA-Test klarstellen, wer der Vater der Sechsjährigen ist. «Wir vermuten, es ist einer der drei verhafteten Brüder Castro», meint die FBI-Ermittlerin. Es gibt jedenfalls kein Register ihrer Geburt in den Spitälern von Cleveland. Anderson glaubt, dass der 52-jährige Ariel Castro, der Hausbesitzer, der Vater des Mädchens ist. «Er war oft bei seiner Mutter Lillian Rodriguez zu Besuch und nahm Jocelyn mit. Das Mädchen nannte Rodriguez ‹Großmutter›». Den neugierigen Nachbarn und seiner eigenen Mutter sagte der Entführer, Jocelyn sei «die Tochter seiner Freundin».

Bis zu fünf Kinder sollen in Castros Haus zur Welt gekommen sein. Eine der Frauen soll drei Fehlgeburten erlitten haben, weil sie unterernährt war, glaubt die Polizei. Die Entführer sollen zudem die Frauen schwer misshandelt haben, was auch zu Abtreibungen geführt haben könnte. Was aus den Kindern wurde, ist für das FBI noch unklar.

(L’essentiel Online / (kle) )