Zwei Trailer veröffentlicht : «Sie wollen die Institution in die Luft jagen» – Sussex-Doku empört Royal-Experten

Den ersten Teil der Serie «Harry & Meghan» will Netflix am 8. Dezember veröffentlichen, die Fortsetzung «Volume II» soll am 15. Dezember folgen – just an jenem Tag, an dem der Rest der Royal Family in der Westminster Abbey zu einem Weihnachtskonzert zusammenkommt, bei dem Prinzessin Kate Gastgeberin ist. Das Konzert soll an Heiligabend im Fernsehen ausgestrahlt werden.