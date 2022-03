Schweres rhetorisches Geschütz : «Sie wollen uns auslöschen» – Putin wirft Westen Nazi-Methoden vor

Erneut griff Wladimir Putin zur Nazi-Keule: In einem Videogespräch mit Kulturschaffenden verglich er die Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland mit den Methoden des Dritten Reichs. Auch sein Außenminister Sergej Lawrow polterte, man wolle Russland «zerstören».

«Heute versucht man, ein tausend Jahre altes Land auszulöschen – ich spreche von der fortschreitenden Diskriminierung von allem, was mit Russland in Verbindung steht», sagte Putin in einem im Fernsehen übertragenen Video-Gespräch mit Künstlern. «Das letzte Mal, dass eine solche Massenkampagne zur Vernichtung unerwünschter Literatur ausgeführt wurde, war vor fast 90 Jahren von den Nazis in Deutschland. Wir erinnern uns noch gut an die Bilder von brennenden Büchern auf öffentlichen Plätzen.»