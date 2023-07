BAD HÖNNINGEN – Am Montag ging die Nachricht um, dass eine 55-jährige Frau in der Nähe von Koblenz bei einem Messerangriff ums Leben gekommen ist. Kurze Zeit später wurde ihre Verbindung zum Großherzogtum bekannt. Wer war Claudia Maraitre?

Der Täter soll die Opfer, darunter Claudia Maraitre, nicht gekannt haben. DR

Es ist Samstagnachmittag, die 55-jährige Claudia Maraitre ist mit ihrem Mann in Bad Hönningen bei einer Freundin zu Besuch, um deren Geburtstag zu feiern. Die Stimmung ist gut und das schöne Wetter verleitet sie zu einem Einkaufsspaziergang in dem Dorf zwischen Koblenz und Bonn. Ein fataler Fehler, da ein 37-Jähriger wahllos mit einem Messer auf Passanten losgeht – und dabei Claudia tötet.

Nachdem die Nachricht in den Medien publik wurde, war kurze Zeit später bekannt, dass die getötete Frau neben der belgischen auch die luxemburgische Staatsbürgerschaft besitzt. Am Rande seines Besuchs am Montag sprach der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Kommunikationschef des Hauses des Großherzogs, Louis Maraite, persönlich sein Beileid aus. Dieser ist der Bruder der Verstorbenen.

«Sie war mit ihrem Ehemann Christophe Desloovere auf dem Geburtstag einer Studienfreundin, die in Koblenz als Richterin tätig ist. Nachdem sie im Hotel angekommen waren, ist sie allein hinaus, um einzukaufen. Als sie nicht zurückkam, rief ihr Mann die Polizei», erzählt Maraitre. «Wir sind eine vierköpfige Geschwistergruppe, drei Jungs und ein Mädchen. Sie war die Vermittlerin zwischen uns», erinnert er sich.

«Sie wäre in drei Monaten zum ersten Mal Großmutter geworden» Louis Maraitre, Bruder der Getöteten.

Die Großmutter der Geschwister, Margareth Schroeder war Luxemburgerin, die Familie lebte jedoch später im belgischen St. Vith, nahe der luxemburgischen Grenze. Die Brüder zog es jedoch immer wieder ins Großherzogtum zurück, wie Louis Maraitre berichtet: «Mein älterer Bruder arbeitet am EU-Gerichtshof in Luxemburg, und der jüngere hat auch dort gearbeitet, bevor er zur Europäischen Kommission in Brüssel gegangen ist.

«Nach einer Karriere im Buttergeschäft hatte sich meine Schwester humanitären Aktivitäten gewidmet und war zuletzt in Belgien für ‹Théâtre et Public› tätig, wo sie Künstlern bei der Umsetzung ihrer Projekte oder Budgets zu finden half.» Claudia Maraitre war Mutter von drei Kindern und wäre in drei Monaten zum ersten Mal Großmutter geworden. «Für ihren Mann, ihre Kinder und deren Ehepartner, die ganze Familie und das enorme Beziehungsnetz, das Claudia aufgebaut hatte, ist dies eine schreckliche Tragödie.»