Inspiration : Sieben Beauty-Looks für dein Date am Valentinstag

Dir fehlt für dein heutiges Valentins-Date noch der passende Make-up Look? Hilfe naht. Egal ob du 5 oder 45 Minuten hast – hier kommt die perfekte Inspiration.

5 Minuten

In letzter Minute hat sich noch etwas ergeben – oder die Netflix-Serie war einfach zu spannend, um sich eine Stunde vor der Verabredung von ihr zu lösen? Kein Problem! Für einen Lidstrich reicht es noch. Die rosa Version klappt, indem du einen dünnen Pinsel mit Fixing-Spray befeuchtest und damit deinen Lidschatten aufnimmst. Noch eine Schicht Mascara dazu, und go! Die korallfarbenen Lippen sind schön, aber optional, da nicht gerade kussfest.

10 Minuten

15 Minuten

Ein Full Face of Make-up in 15 Minuten? Das klappt nur, wenn man die Anzahl der Produkte reduziert. Dein rosa Rouge kommt hier nämlich nicht nur großflächig auf den Wangen und mittig auf der Nase zum Einsatz. Mit einem Finger aufgetupft machst du aus ihm schnell auch noch einen Lidschatten. Mit einem hellen Kajalstift auf der Wasserlinie öffnest du den Blick.

20 Minuten

Erstens: Leuchtend roter Lidschatten, der großzügig auf dem ganzen oberen Augenlid aufgetragen wird. Bevor du ihn in Richtung der Brauen verblendest, sollte dein Pinsel fast wieder sauber sein. Mit sanften Bewegungen und wenig Druck erreichst du den perfekten Look. Jetzt noch falsche Wimpern und du bist bereit für deinen Abend.

30 Minuten

Dazu kommt ein dramatischer schwarzer Lidstrich und – der Clou – knallroter Lipliner, der in der Wasserlinie alle Blicke auf sich zieht. Für die Lippen reicht bei so viel Drama dein liebster Nude-Lippenstift oder, noch simpler, ein Balm.

45 Minuten

Und wo wir schon von Lipliner als Augen-Make-up sprechen: Er funktioniert auch grafisch, wie hier bei Sängerin Ava Max. Damit die Linien so exakt werden, solltest du mit Klebeband arbeiten (Achtung bei empfindlicher Haut, lieber vorher einmal testen). Lass dir dabei Zeit. Sitzt der Film, kannst du mit dem Lipliner vorsichtig an ihm entlang fahren. Dazu am besten den Ellenbogen aufstellen, so kannst du sicherer arbeiten.