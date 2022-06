Frankreich: Sieben Jahre nach der Pariser Terrornacht – Urteile gegen Bataclan-Angeklagte erwartet

Die wahllose Ermordung von 131 Menschen im November 2015 in der französischen Hauptstadt schockte die ganze Welt. Am Mittwoch sollen nun die Urteile verkündet werden.

Am 13. November 2015 verübten Attentäter verheerende Terroranschlägen in Paris. REUTERS

Erst dachten sie, jemand habe Knallkörper gezündet. Dann verstummten sie vor Entsetzen, als sie sahen, dass Angreifer kaltblütig auf Menschen schossen. So beschrieben Überlebende der Pariser Anschläge vom 13. November 2015 ihre ersten Reaktionen. Bei den schlimmsten Anschlägen in der Geschichte Frankreichs wurden 131 Menschen getötet und 350 weitere verletzt – am Mittwoch stehen nun im Pariser Mammutprozess dazu die Urteile an.

Angriffe an drei Orten

Drei Gruppen von Islamisten griffen am 13. November 2015 nahezu zeitgleich in und um Paris an: Erst an einem Fußballstadion in Saint-Denis im Norden von Paris, dann in einem Pariser Ausgehviertel und schließlich im Konzertsaal Bataclan, in dem gerade eine Heavy-Metal-Band auftrat.

Im Stade de France spielten gerade Frankreich und Deutschland gegeneinander, im Publikum saßen auch der französische Präsident François Hollande und der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Beide dachten an Feuerwerkskörper, als sie die ersten Explosionen hörten.

Das Spiel wurde zunächst fortgesetzt, um Panik zu vermeiden. Wären die Selbstmordattentäter früher gekommen oder ins Stadion eingedrungen, hätte es noch deutlich mehr Opfer gegeben. Die deutsche Nationalmannschaft musste aus Sicherheitsgründen schließlich die ganze Nacht im Stadion ausharren.

Attentäter mordeten wahllos

Es war ein ungewöhnlich milder Novemberabend und die Terrassen der Bars und Cafés im Pariser Zentrum waren gut besetzt. Die Attentäter kamen dort in einem Auto angefahren, stiegen aus, feuerten wahllos in die Menge, fuhren weiter, feuerten erneut. Sie hätten kaltblütig und entschlossen gewirkt, berichteten Überlebende in dem Ausgehviertel später.

Einer der Drahtzieher, Ibrahim Abdeslam – der Bruder von Salah Abdeslam, dem Hauptangeklagten des Pariser Prozesses – sprengte sich schließlich in die Luft. Da sein Sprengstoffgürtel nur zum Teil zündete, riss er niemanden mit in den Tod.

«Kiss the devil» spielte etwa zur gleichen Zeit die Heavy-Metal-Band «Eagles of Death Metal» in der gut besuchten Konzerthalle Bataclan, als eine weitere Gruppe Angreifer den Saal stürmte. Einige Konzertbesucher dachten zunächst an eine makabre Inszenierung. Doch dann hörte die Musik auf, die Lichter wurden angeschaltet, die ersten Opfer sackten zusammen.

«Für unsere Brüder in Syrien!»

Der Überlebende Thomas Smette hörte einen der Islamisten brüllen: «Das ist für unsere Brüder in Syrien!» Andere berichteten, dass es nach Blut und Rauch gerochen habe. Zwei Stunden lang hielten die Angreifer mehrere Geiseln in ihrer Gewalt. Schließlich griffen Spezialkräfte ein und schafften es, die Geiseln zu befreien.

Die Ermittler konnten die Nacht der Gewalt im Bataclan später auch deswegen akribisch rekonstruieren, weil sie eine Tonaufnahme fanden. Demnach waren binnen einer halben Stunde 258 Schüsse gefallen.

Auf Bürgersteigen und in Hinterhöfen in der Nähe kümmerten sich Rettungshelfer um die Opfer. Präsident Hollande ließ die Grenzen schließen und rief den Notstand aus, was seit dem Algerienkrieg vor mehr als 50 Jahren in Frankreich nicht vorgekommen war.

Mega-Prozess nähert sich dem Ende

Von den zehn Tätern starben sieben noch in der Terrornacht durch Sprengstoffgürtel oder sie wurden von Spezialkräften erschossen. Zwei weitere wurden einige Tage später getötet, als die Polizei sie in Saint-Denis im Norden von Paris aufspürte.