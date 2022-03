Mord in Mexiko : Sieben Musiker getötet und verbrannt

Sie sollten an einer Party spielen, kamen dort jedoch nie an. Sieben Mitglieder einer Musikband wurden dann ermordet auf einem Pick-up gefunden.

Der Vorfall ereignete sich in Zentralmexiko bei Celaya, etwa 260 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt Mexiko-Stadt.

In Mexiko sind sieben Mitglieder einer Musikband getötet worden. Die verbrannten Leichen wurden auf der Ladefläche eines Geländewagens im Zentrum des lateinamerikanischen Landes gefunden, wie der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Guanajuato, Carlos Zamarripa, am Freitag mitteilte.

Die Musiker der Gruppe Los Chuparrecio, einer Band aus dem Ort Juan Martín nahe der Stadt Celaya, wollten den Angaben zufolge am Dienstag bei einer Party spielen. Allerdings kamen sie nie bei der Feier an. Am selben Abend wurden die verbrannten Leichen auf der Ladefläche eines gestohlenen Pick-ups gefunden. Familienangehörige bestätigten nun die Identität der Opfer, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.