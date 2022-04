Luxemburg: Sieben Top-Teams beim Elsy Jacobs Festival angekündigt

Die Organisatoren des Festival Elsy Jacobs haben am Donnerstag das Starterfeld des wichtigsten Frauen-Radrennens im Großherzogtum bekanntgegeben, das vom 29. April bis zum 1. Mai stattfindet. In diesem Jahr werden sieben World Tour-Teams teilnehmen, wie etwa Jumbo Visma, Canyon Sram Racing oder SD Worx, das Team von Christine Majerus.

Die Luxemburgerin, die sich bereits 2017 in die Siegerliste eintragen konnte, wird in Abwesenheit der Vorjahressiegerin Emma Norsgaard zum engen Favoritenkreis gezählt – ebenso wie ihre Teamkollegin Chantal Blaak oder die Italienerin Chiara Consonni, die im vergangenen Monat «À travers les Flandres» gewann. Unter den zehn UCI Woman's Continental Teams wird auch das luxemburgische Team Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch an den Start gehen – mit drei lokalen Radrennfahrerinnen: Maite Barthels, Nina Berton und Claire Faber.

Verleihung des Elsy Jacobs-Verdienstordens

Das Rennen erstreckt sich über drei Tage: Es startet am Freitag, den 29. April, mit einem 2,2 Kilometer langen Prolog in Cessange. Dem folgt am Samstag eine erste Etappe über 121,4 Kilometer – mit Start und Ziel in Steinfort. Die zweite Etappe über 109,3 Kilometer findet am Sonntag, den 1. Mai, rund um Garnich statt.