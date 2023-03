Urteil gesprochen: Sieben und drei Jahre Haft für Angeklagte im Hesperinger Betrugsfall

Am Donnerstag hat die 16. Strafkammer des Bezirkgerichts Luxemburg das Urteil im Betrugsfall in Hesperingen ausgesprochen. Der Hauptangeklagt, Claude G., erhielt eine Haftstrafe von sieben Jahren, wovon die Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wurde, sowie eine Geldstrafe von 50.000 Euro. Sein Komplize, Jean-Paul F., bekam fünf Jahre Haft, davon drei auf Bewährung und eine Geldstrafe von 30.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor für G. acht Jahre gefordert. Die beiden Hauptangeklagten müssen der Gemeinde 5,5 Millionen plus 1,7 Millionen Euro Schadensersatz und Zinsen zurückzahlen. Das Gericht ordnete zudem die Beschlagnahmung verschiedener Güter, Autos und Wertgegenstände an.