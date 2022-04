Rheinland-Pfalz : Siebenjährige wird von Traktor erfasst uns stirbt

Eine Siebenjährige ist in Merzkirchen (Landkreis Trier-Saarburg) von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Das Mädchen habe am Donnerstagnachmittag in der Ortslage Körrig die Straße überquert, als es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei mit.