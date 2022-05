Luxemburg : Siebenjähriger auf Fahrrad von Auto angefahren

LUXEMBURG – Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Donnerstag mehrere Verkehrsunfälle.

Fünf Verkehrsunfälle mit sechs Verletzten sind ab Donnerstagnachmittag im Großherzogtum passiert, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Gegen 17 Uhr ist ein Auto mit einem siebenjährigen Jungen in der Rue de l'Eglise in Beles zusammengestoßen. Das Kind wurde vor Ort verarztet und dann ins Krankenhaus gebracht. Der Junge hat laut Polizei glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten. Jedoch stellten die Beamten fest, dass der Unfallwagen nicht ordnungsgemäß angemeldet gewesen sei.