Santa Clarita : Siebenjähriger wird in US-Nationalpark von Puma gebissen

Bei einem Spaziergang mit seinem Vater im Pico Canyon Park, wurde am Montagabend ein Junge von einer Raubkatze in sein Gesäß gebissen.

Ein Puma hat einen siebenjährigen Jungen in einem Park im Süden Kaliforniens angegriffen. Das Kind sei von dem Tier am Montagabend (Ortszeit) in den Hintern gebissen worden, teilte Patrick Foy von der kalifornischen Behörde für Fischerei und Wildtiere laut der Zeitung «Los Angeles Times» mit. Die Raubkatze sei aus einem Gestrüpp gekommen, als der Junge mit seinem Vater eine Treppe im Pico Canyon Park nahe der Stadt Santa Clarita hochgegangen sei.