In Frankreich : Sieg für Umweltschützer – Flughafen gekippt

Paris kippte am Mittwoch die Pläne zum Bau des Airports Notre-Dame-des-Landes in Nantes. Das Projekt ist zum Symbol für den Kampf der französischen Umweltbewegung geworden.

Nach mehr als vier Jahrzehnte andauernden Protesten haben Umweltschützer in Frankreich das Aus für einen Regionalflughafen erwirkt. Die Regierung in Paris kippte am Mittwoch die Pläne zum Bau des Airports Notre-Dame-des-Landes in Westfrankreich, wie die Behörden in Nantes mitteilten. Der Flughafen ist zum Symbol für den Kampf der französischen Umweltbewegung geworden.