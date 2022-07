Frauen-EM: Sieg zum Auftakt – England bezwingt Österreich im Eröffnungsspiel

Zum Auftakt in die Frauenfußball-EM in England empfingen die Gastgeberinnen im Eröffnungsspiel Österreich und wurden ihrer Favoritenrolle dabei gerecht. Arsenals Offensivspielerin Bethany Mead erzielte in der 16. Minute die Führung für die Engländerinnen, als sie mit einem herrlichen Lupfer vorbei an der gegnerischen Torhüterin Manuela Zinsberger das 1:0 erzielte.