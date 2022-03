«Siegfried & Roy» : Siegfried deckt noch immer Tisch für toten Roy mit

Drei Monate nach dem Tod des Magiers Roy Horn hat Siegfried Fischbacher über den Verlust seines Partners gesprochen.

Roy Horn war am 8. Mai in einem Krankenhaus in Las Vegas an den Folgen von Covid-19 gestorben - der Krankheit, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. Er wurde 75 Jahre alt. Der Magier Siegfried Fischbacher sagte nach dem Tod seines langjährigen Lebens- und Bühnenpartners Roy Horn: «Ich werde beim Abendessen weiterhin für ihn decken lassen, so wie es immer war.»