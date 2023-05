Thailand: «Sieh mich an, du Sch****kerl» – Vater trifft den Killer seines Sohnes Ben (16)

Steven Graham, Bens Vater, trifft auf den mutmaßlichen Mörder seines Sohnes. Newsflare

Der 16-jährige Woramet Ben Taota kehrte am Samstagnachmittag nach einem Motorradausflug mit seiner gleichaltrigen Freundin nicht nach Hause zurück. Der Teenager wohnte mit seiner Mutter in der Provinz Lampang im Norden Thailands. Am nächsten Morgen entdeckte ein Müllsammler in einem Waldstück im naheliegenden Bezirk Ban Than Bens Leiche.

Der Jugendliche, ein britisch-thailändischer Doppelbürger, wies Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung im Gesicht und am Kopf auf. In der Nähe des Körpers fand die Polizei sein Handy, seinen Personalausweis und eine Bankkarte. Von seiner Freundin Suraphltchaya Khamsa fehlt bis heute jede Spur.

Bekannter Drogendealer gab Tat zu

Der 60-jährige Steven Graham, Bens Vater, reiste von Eastbourne, East Sussex, nach Thailand, um die Ermittlungen zum Tod seines Sohnes zu begleiten. Wie Bens Großmutter Lilian Graham gegenüber «Mail Online» sagte, sollte ihr Enkel einen Mann im Wald treffen. «Aber irgendetwas muss passiert sein. Und der Mann hat Ben getötet. Sie wissen nicht, was mit dem Mädchen passiert ist.»

Für die Polizei ist schon mal klar: Der Mann, den Ben traf, heißt Chaiwat Boonkarin, ist 44 Jahre alt, ein bekannter Drogendealer in der Region und ein verurteilter Sexualstraftäter.

Die Polizei nahm Boonkarin fest – im Laufe der Befragungen gestand der Mann, Ben getötet zu haben. Die Ermittler und Ermittlerinnen gehen jedoch davon aus, dass der Drogendealer den Teenager an einem anderen Ort zu Tode geprügelt hat. Die Leiche soll der Killer danach an der Stelle, an der sie zusammengesunken an einem Baum gefunden wurde, entsorgt haben, berichtet «Daily Mail».

«Sieh mich an, du Sch****kerl»

Am Montag brachte die thailändische Polizei den Täter zum Tatort, auch die Familie des Opfers war dort. Steven Graham konfrontierte Boonkarin, schrie ihn an. Der Täter trug Handschellen und eine kugelsichere Weste. «Nehmt ihm die Maske ab, ich will sein Gesicht sehen», sagte der aufgeregte Vater zur Polizei. Dann wandte er sich zum Killer: «Du bist ein Feigling. Du bist ein Feigling. Sieh mich an, du Sch****kerl.»