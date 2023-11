Signa-Gruppe: Galeria-Besitzer Benko von Investoren entmachtet

Das Ende hatte sich bereits Donnerstagabend abgezeichnet. Da hatten die größten Investoren von Benkos Signa Holding, darunter Hans Peter Haselsteiner, dem österreichischen Milliardär das Vertrauen entzogen. Und zwar in einem Brief, wie das Handelsblatt berichtete.

Nun sind die Würfel gefallen: Benko verliert die Herrschaft in seinem eigenen Konzern. Das berichtet die Kronen Zeitung. Demnach ist dieser am Freitag von seinem Posten an der Spitze der Signa-Gruppe zurückgetreten und überlässt den Investoren nun die Führung.