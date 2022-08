USA : Signalwirkung? Wähler in Kansas stimmen für das Recht auf Abtreibung

Bei einem Referendum haben Wählerinnen und Wähler in Kansas für das Recht auf Abtreibung gestimmt. Das Resultat hat Signalwirkung auf das gesamte Land.

via REUTERS

Das Referendum in Kansas ist die erste Abstimmung dieser Art, seit das Oberste Gericht der USA im Juni das bis dahin verfassungsmäßig geschützte Recht auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten gekippt hat.

Im US-Bundesstaat Kansas zeichnet sich eine klare Mehrheit für ein weiterhin von der Verfassung geschütztes Abtreibungsrecht ab. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Bundesstaats im Mittleren Westen hatten am Dienstag per Referendum abgestimmt, ob das Recht auf Abtreibung aus der Verfassung entfernt werden sollte. Nach einer Auszählung von 90 Prozent der Stimmen lag der Anteil der Nein-Stimmen laut «New York Times» am späten Dienstagabend (Ortszeit) bei 59,2 Prozent. Auch weitere US-Medien berichteten über den mehrheitlich negativen Ausgang des Referendums.