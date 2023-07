In Ruhe einkaufen: «Silent Shopping» startet auch in Luxemburg

Bei der 34-jährigen Joanne wurde vor einigen Jahren Autismus diagnostiziert, wodurch sie stark unter den Reizen des Alltags leidet. Einkaufen bedeutet für sie eine große Herausforderung. L'essentiel hat sie bei ihrem ersten «Silent Shopping» in der Cloche d'Or begleitet. «Mein Gehirn ist leichter abgelenkt als bei anderen und mein Stresslevel dadurch zehn Mal höher», erklärt Joanne. Durch die zahlreichen äußeren Eindrücke seien ihre sozialen Fähigkeiten stark eingeschränkt. Deswegen arbeitet die Selbstständige auch von zu Hause aus. «Nach dem Einkaufen bin ich am Ende des Tages völlig k.o.», beschreibt sie ihren Alltag.

Im Shoppingzentrum in Howald nehmen mehr als sechzig Geschäfte am Projekt teil. Auch wenn die Musik nicht ganz abgedreht wird, ertönt sie zumindest leiser, Beleuchtungen werden minimiert. «Alle geben ihr Bestes und Ende des Jahres wollen wir 98 Prozent der Geschäfte an Board haben», erzählt Laetitia Grunewald, Field Marketing Managerin der Cloche d'Or. Der Inklusionsansatz ende jedoch nicht mit den stillen Stunden. Geplant sind in den kommenden Monaten auch spezielle Ruhezonen und vereinfachte und schnellere Wege um zum Beispiel zu den Toiletten zu gelangen.