Schief gelaufen! : Silo kracht nach Sprengung auf Bücherei

Am Freitag wurde am Hafen in Vordingborg in Dänemark ein 56 Meter hohes Silo gesprengt. Das Gebäude kippte dabei unerwartet in die falsche Richtung und krachte auf eine Bücherei.

Auf der dänischen Insel Seeland wurde am Freitag am Hafen in Vordingborg ein Silo gesprengt. Zunächst verlief alles nach Plan, doch plötzlich fiel das 56 Meter hohe Gebäude in die falsche Richtung und krachte mitten auf eine Bücherei und eine Musikschule. Das berichtet die dänische Zeitung BT.

Verletzt wurde niemand. Beide Gebäude wurden glücklicherweise im voraus evakuiert. Warum der 56 Meter hohe Kollos in die falsche Richtung gestürzt ist, ist derzeit noch unklar. Laut der dänischen Zeitung ist der Verlauf der Sprengung auch Experten immer noch ein Rätsel. Bilder zeigen, dass sich das Gebäude zunächst in die richtige Richtung bewegt hat, dann aber plötzlich in die falsche Richtung kippte.