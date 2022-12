Luxemburg: Silvesterurlauber sorgen für Hochbetrieb am Findel

LUXEMBURG – Für viele Menschen geht es über die Weihnachtsferien in Urlaub. Am Luxemburger Flughafen ist deshalb aktuell ganz schön viel los.

1 / 5 Am Flughafen war am Donnerstag Hochbetrieb. Frédéric Lambert/L'essentiel Manu und Xavier sind über Silvester nach Porto gereist. Frédéric Lambert/L'essentiel Joanas Eltern haben sie hier über Weihnachten besucht. Frédéric Lambert/L'essentiel

50.000 Passagiere hat der Findel laut Luxairport zwischen dem 23. und 26. Dezember abgefertigt. Um den Jahreswechsel im Ausland zu feiern, war auch der vergangene Donnerstag ein großer Abreisetag. So auch für Manu und Xavier aus dem belgischen Hamoir. Sie freuten sich auf vier Tage Porto, «um abzuschalten», wie sie erzählten. «Ausgehen in Clubs und eine gute Zeit mit Freunden haben», stehen auf ihrem Programm.

Für ihren Silvesterplan waren Manon und Hugo aus Nancy früh aufgestanden: Zwar hob ihr Flieger erst um 10.35 Uhr ab, aber sie waren schon drei Stunden vorher am Flughafen. «Man weiß nie, was auf der Straße passiert», sagte Hugo, «da kommt man besser früher an.» Er sei davon ausgegangen, dass es am Findel recht voll sein würde, grade auch wegen Silvester. «Die Leute wollen wieder in den Urlaub», meinte auch Manon. Für die beiden ging es nach London.

«Ich war über die Feiertage hier bei meiner Familie.» Valentin

Für andere war am Donnerstag der Abflugtag Richtung Heimat. Joana begleitete ihre Eltern, für die es wieder heim nach Porto ging. «Ich bin traurig, weil sie weggehen», sagte sie, «aber es war schön, dass sie über Weihnachten hier waren.»

Einen langen Flug hatte Valentin vor sich, er musste nach Tokio. «Ich arbeite dort und war über die Feiertage hier bei meiner Familie. Es war kurz, aber bei den Ticketpreisen hatte ich keine große Wahl bei den Terminen».

Deutlich mehr Abreisen

Die Abreisezahlen lägen diesmal bei den letzten beiden Wochen des Jahres fast 50 Prozent höher als 2021, erklärte Michael Gloor bezüglich der Geschäfte der Reiseagenturen We love to travel und Voyages Emile Weber. «Die Vielfalt der Reiseziele hat deutlich zugenommen», so Gloor. Laut Luxair sind die Kanarischen Inseln, der Senegal und die Kapverden derzeit besonders beliebt.