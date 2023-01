Überblick verloren: Silvia Wollny kennt die Namen ihrer 16 Enkelkinder nicht

Die legendäre Szene, in der Silvia Wollny ihre Kinder ruft.

Wer von den Wollnys hört, hat wohl direkt die legendäre Szene im Kopf, in der Silvia Wollny ihre Kinder und deren Freunde zum Essen ruft: «Sylvana, Sarafina, Sarah-Jane, Estefania, Calantha, Loredana, Peter, Flo, Mucki, Püppi!» Während viele bereits 2011, zu Beginn der Realitysoap, staunten, wie die elffache Mama sich die Reihenfolge der Namen stets merken konnte, ist es mit der Zeit nicht einfacher geworden. Die Familie wächst nämlich im Eiltempo weiter. Und damit gerät auch die 57-Jährige an ihre Grenzen.

In einem RTL-Interview wird Silvia gefragt, wie viele Enkelkinder sie denn mittlerweile habe. «16», sagt sie zögerlich. Und kann sie alle aufzählen? Sie beginnt: «Justin, Marvin, Fynn, Summer, Elyas», bevor sie mit der Aufzählung stockt. «Noah», ergänzt ihr zweiter Ehemann Harald. Weiter fährt sie fort: «Samantha, dann noch … wie heißt der Große nochmal? Ach, der Name liegt mir auf der Zunge.» «Mir auch», erwidert ihr Liebster. Doch sie scheitern an der Herausforderung. «Es sind reichlich», meint das Großfamilienoberhaupt abschließend und bricht ab. Die Bilanz: sieben von 16 Enkeln.