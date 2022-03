Irland : Simpsons-Erfinder rettet den schwulen Stier

Dass Bulle Benjy wegen seiner Homosexualität geschlachtet werden sollte, löste weltweite Empörung aus. Sam Simon hat ihm nun das Leben gerettet.

Tierschützer haben einen homosexuellen Stier in Irland vor dem Schlachthaus bewahrt. Der Bulle Benjy werde dank einer weltweiten Solidaritätsaktion in ein englisches Tierheim gebracht, teilte das irische Netzwerk Animal Rights Action am Dienstag mit. Das Geld für den Transport stamme vom Miterfinder der Zeichentrickserie «The Simpsons», Sam Simon.

Der aus der Rasse Weißblaue Belgier stammende Benjy hatte sich geweigert, Kühe zu besteigen. Tierärzten zufolge lag das nicht an fehlender Potenz. Vielmehr habe sich Benjy in den muskulösen Bullen verliebt, der an seiner Stelle bei den Kühen in der Grafschaft Mayo für Nachwuchs sorgen sollte.