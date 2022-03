Er ist todkrank : «Simpsons»-Produzent spendet Millionen

Vor fünf Monaten erhielt «Simpsons»-Miterfinder Sam Simon die Diagnose Darmkrebs. Die Zeit, die ihm noch bleibt, nützt er nun für wohltätige Zwecke.

Zusammen mit Matt Groening erschuf Sam Simon die Figuren Homer, Bart, Marge und Co. Mit seiner Arbeit an der gelben Trickfilmserie hat er Millionen gescheffelt. Doch Simon wird nicht mehr lange leben. Der 58-Jährige leidet an Darmkrebs.

«Ich habe mehr Geld, als ich ausgeben kann»

So lange er lebt, will er aber dafür sorgen, dass sein Vermögen an wohltätige Zwecke gespendet wird. Seiner Verwandtschaft gehe es finanziell bestens. «Die Wahrheit ist, dass ich mehr Geld habe, als ich ausgeben kann. Für jeden in meiner Familie ist gesorgt. Und ich genieße es», so Simon in einem Interview mit dem «Hollywood Reporter». Wie viel er bereits gespendet hat? «Ich habe keine Ahnung.» Auf der Spendenliste stehen Organisationen wie PETA und Save The Children.