Truppen in Lemberg : Sind britische Elite-Einheiten in der Ukraine im Einsatz?

Sowohl russische Ermittler als auch britische Medien versuchen, mehr über den mutmaßlichen Einsatz der «Special Air Services» im Ukraine-Krieg herauszufinden.

Laut einem anonymen russischen Sicherheitsbeamten sollen mindestens zwei Gruppen der SAS in die Region Lemberg entsandt worden seien.

Laut russischen und britischen Medienberichten halten sich britische Spezialeinheiten verdeckt in der Ukraine auf.

Großbritanniens Medien vermuten, dass Sondereinheiten der britischen Streitkräfte in der Ukraine im Einsatz sind. Dies berichtet der « Tagesanzeiger » am Sonntag. Dabei soll es sich um Einheiten der Special Air Services (SAS) handeln. Wenn sich die Vermutungen bewahrheiten, wäre entgegen allen offiziellen Versicherungen ein Nato-Staat militärisch auf ukrainischem Territorium aktiv.

SAS helfe dabei, «Sabotageaktionen zu organisieren»

Ein Sicherheitsbeamter soll gegenüber der Nachrichtenagentur berichtet haben, dass mindestens zwei Gruppen der SAS in die Region Lemberg entsandt worden seien. «Eine Gruppe besteht aus etwa acht bis zehn Männern», sagte die Quelle. Weiter heisst es: «In Kriegsgebieten arbeiten die SAS-Spezialisten meist unter dem Deckmantel der medizinischen Helfer der Weisshelme und anderer humanitärer Organisationen.»

In der Vorwoche hatte bereits die Londoner «Times» berichtet, dass SAS-Einheiten zu Schulungszwecken in der Ukraine stationiert seien. Dies hätten dankbare Ukrainer mitgeteilt, die an der Schulung teilgenommen hätten. Sie sollen die britischen Elite-Einheiten zudem als «echt gute Kerle» bezeichnet haben.