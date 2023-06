Studie: Sind die Schulbücher unserer Kinder überholt?

Die Gesellschaft wird in den Schulbüchern offenbar sehr einseitig dargestellt.

Sind die Lehrbücher, mit denen unsere Kinder Tag für Tag im Unterricht arbeiten, nicht mehr zeitgemäß? Wenn man den Ergebnissen einer Studie dreier Forscherinnen glauben darf, die am Montag veröffentlicht worden ist, ist die Frage mit einem klaren Ja zu beantworten. Sylvie Kerger, Enrica Pianaro und Claire Schadeck haben 52 Schulbücher verschiedener Fächer der Unterstufe des klassischen und des allgemeinen Sekundarunterrichts untersucht: Deutsch, Französisch, Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte und Erdkunde. Ihre Ergebnisse sind eindeutig.

«Diese Analyse legt einen Mangel an Vielfalt offen, sowohl in Bezug auf das Geschlecht als auch auf spezifische Gruppen wie nicht-weiße Menschen, Menschen mit Behinderungen und Homosexuelle.» Konkret kämen in diesen Schulbüchern 61.409 Protagonisten vor, von denen 58,8 Prozent männlich und 21,1 Prozent weiblich seien. Bei 20,1 Prozent der Figuren ließe sich das Geschlecht nicht bestimmen. Im Fach Geschichte sei diese Diskrepanz noch deutlicher ausgeprägt: 11.114 männliche, aber nur 1847 weibliche Charaktere lauerten dort zwischen den Buchdeckeln.