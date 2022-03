Quotentief : Sind Dieter Bohlens Sprüche out?

Es ist bereits die neunte Staffel von «Deutschland sucht den Superstar», die derzeit läuft. Das Publikum dankt es dem Sender mit miesen Quoten.

Doch mit der nun schon neunten Staffel scheint die Serie dem Publikum inzwischen gehörig auf den Sender zu gehen: Am Mittwochabend holte die RTL-Show laut dem Mediendienst DWDL.de den schwächsten Wert seit über sechs Jahren. Nur 5,22 Millionen Zuschauer, was für den einstigen TV-Magneten eher mies ist, sahen sich «DSDS» an. Normalerweise liegt die Quote bei über sechs Millionen.