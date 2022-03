Mögliche Brandgefahr : Sind E-Autos in Tiefgaragen ein Problem?

LUXEMBURG – Die Tiefgaragen im Großherzogtum bleiben auch weiterhin offen für Elektroautos. Auch die Feuerwehr sieht keinen Grund zum Handeln.

Immer wieder werden Verbote für Elektro-Autos in Tiefgaragen aufgrund vermeintlicher Brandgefahr gefordert, zuletzt auch von der Brüsseler Feuerwehr. Das luxemburgische Energieministerium kommentierte, dass «das Thema in Luxemburg derzeit nicht auf dem Tisch liegt».

Die Brände von Elektroautos in Luxemburg lassen sich laut Gantzer «an einer Hand abzählen». Technisch gesehen «wird ein Feuer in einem Elektroauto auf herkömmliche Weise mit Schaum und Wasser gelöscht. Nur dass wir etwas mehr Abstand halten, wenn die Batterie beschädigt ist». Das größte Risiko bestehe darin, dass das Feuer an einer beschädigten Batterie wieder aufflammt. «In diesem Fall ist die beste Option, das ganze Auto in einen mit Wasser gefüllten Behälter zu tauchen», sagt Cédric Gantzer. Dies sei aber höchst selten der Fall.