Neue Studie: Sind Gasherde wirklich so schädlich wie Passivrauchen?

Neue Studien legen Nahe, dass Gasherde mit Asthmaerkrankungen bei Kindern zusammenhängen könnten. Pexels/Anna Tarazevich

Gasherde sind gerade bei ambitionierten Hobbyköchinnen und -köchen und Profis gleichermaßen beliebt: Die Hitze kann genau und sehr schnell reguliert werden und manche Koch-Utensilien, wie beispielsweise ein Wok, entfalten ihr ganzes Potenzial auf nur einer offenen Flamme. Gas ist aber grundsätzlich auch nicht ungefährlich, es gibt ein Explosionsrisiko – und das scheint nicht das einzige Problem zu sein.

Funktioniert erst auf Gas so richtig gut: Wok-Pfannen. Dort werden nämlich auch die Seitenwände richtig, richtig heiß. Pexels/Prince Photos

Aus Gründen der Klimafreundlichkeit dürfen ab 2024 in New York keine Gasherde mehr in Neubauten eingesetzt werden, andere Städte wollen nachziehen. Jetzt ist aber noch ein weiterer Aspekt im Fokus: Eine US-amerikanische Studie hat den Zusammenhang zwischen Haushalten mit Gasherden und Asthma bei Kindern untersucht – mit erschreckenden Ergebnissen.

Gasherde so schädlich wie Passivrauchen?

In den USA gibt es in jedem dritten Haushalt einen Gasherd. Laut der Studie sind rund 13 Prozent der Asthmaerkrankungen bei Kindern auf Gasherde zurückzuführen – das ist vergleichbar mit der schädlichen Wirkung von Passivrauchen. Eine Studie von 2013 kam bereits zu einem ähnlichen Ergebnis: Bei Kindern, die in Haushalten mit Gasherden lebten, wurden mit 42 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit Asthmasymptome und mit 24 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit lebenslanges Asthma diagnostiziert.

Beim Verbrennen des Gases wird Stickstoffdioxid freigesetzt, das zu Hustenanfällen und Atemnot führen kann. Pexels/Magda Ehlers

Der Grund dafür ist Stickstoffdioxid, das bei der Verbrennung des Gases freigesetzt wird. Aber: Eindeutig ist die Verbindung zwischen Asthma und Gasherden nicht. Die Erkrankungen der Kinder könnten auch auf eine allgemein schlechte Luftqualität oder einen Raucherhaushalt hinweisen.

Lüften beim Kochen und Backen

So oder so: Ganz risikolos ist das Kochen und Backen in Gasherden und -backöfen nicht. Laut dem deutschen Bundesumweltamt können durch die Nutzung von Gasherden «kurzzeitig hohe NO 2 -Belastungen entstehen.»

Damit die Belastung beim Kochen mit Gas möglichst gering bleibt, solltest du die Fenster öffnen oder den Dampfabzug laufen lassen. Pexels/Andrea Piacquadio

Allerdings ist eine kurze und seltene Belastung durch hohe Stickstoffkonzentrationen vermutlich ungefährlich, deswegen hilft auch Lüften und ein Dampfabzug, wie Forschende der Universität Stanford sagen. Sie haben 2022 die Emissionen in 53 Haushalten mit Gasherd gemessen.

Bei dieser Studie besonders auffällig: die Methanemissionen der Herde. Methan gilt als besonders klimaschädliches Gas und das wurde bei drei Viertel der überprüften Geräte sogar dann freigesetzt, wenn sie eigentlich ausgeschaltet waren. Laut den Forschenden scheint es sich dabei um Lecks an den Geräten zu handeln.