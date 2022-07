US-Mehrfachraketenwerfer : Sind Himars wirklich ein Gamechanger für die Ukraine?

Ukrainische Himars-Angriffe sollen russische Munitionslager in Dibrowne, Snischne und Melitopol zerstört haben.

Himars steht für «High Mobility Artillery Rocket System» oder «hochmobiles Artillerie-Raketensystem». Das hochmoderne Waffensystem kann sechs präzisionsgelenkte Raketen gleichzeitig auf Ziele in bis zu 80 Kilometern Entfernung abfeuern.

Das Artillerie-Raketensystem Himars soll der Ukraine neue kriegstaktische Möglichkeiten eröffnen (im Bild: Das Himars-Raketensystem bei einer US-philippinischen Militärübung in Manila 2016).

Kollabiert russischer Waffennachschub bis Ende Monat?

Somit ist es der ukrainischen Armee jetzt möglich, aus größerer Entfernung Angriffe auf die russische Armee zu starten, ohne selbst in Reichweite der russischen Artillerie zu sein. Die russischen Flugabwehrraketen scheinen bislang gegen Himars wenig ausrichten zu können.

Experten vermuten, dass die ukrainische Armee in den letzten Wochen mindestens ein Dutzend russische Munitionslager weit hinter den Frontlinien zerstört hat. «Ein einziger hochpräziser Schuss genügt, um ein ganzes Depot zu vernichten, das im Laufe von Monaten oder sogar Jahren mit Munition und Waffen befüllt wurde», schwärmte der ukrainische Militäranalyst Oleksandr Kowalenko unlängst.

Warnung vor verfrühter Euphorie

Nachschub, Logistik, fehlende Infanterie

Weitere schwere Herausforderungen sind der Nachschub nicht der Himars-Waffensysteme – die ersten vier kamen mit fast einem Monat Verspätung in der Ukraine an –, sondern auch der Aufbau einer Logistikkette für die Munitionsversorgung. Jede Batterie mit sechs Raketen wiegt 2,5 Tonnen, die mit Fahrzeugen neben den Himars transportiert werden müssen.

Ein weiteres Problem, das sich weiterhin und mit oder ohne Himars stellt, ist die stetig schrumpfende Zahl an Bodentruppen. Entsprechend kommen ukrainische Freiwilligen-Verbände mit wenig Erfahrung zum Einsatz, was die Kampfkraft schmälert. Das Problem hat Russland zwar auch – kann die fehlende Professionalität aber mit der schieren Masse an Soldaten ausgleichen.