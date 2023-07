Umfrage: Sind Luxemburger die überzeugtesten Europäer?

LUXEMBURG – Am Dienstag sind die Ergebnisse der neuen Eurobarometer-Umfrage veröffentlicht worden. Demnach haben die Einwohner Luxemburgs überwiegend ein positives Bild von der EU. Außerdem unterstützen sie die Politik der EU mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

Die europäische und die luxemburgische Flagge wehen weiter harmonisch im Wind. Editpress/Alain Rischard

In Luxemburg ist man europhil. Aus der neuen Eurobarometer-Umfrage, deren Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht worden sind, geht hervor, dass die Bewohner des Großherzogtums von allen europäischen Nationen mit 65 Prozent der EU das fünftgrößte Vertrauen entgegenbringen, ein um acht Prozent höherer Wert als bei der letzten Umfrage. Betrachtet man alle 27 Mitgliedsländer der EU zusammen, trifft dies hingegen nur auf 47 Prozent der EU-Bürger zu. Im Durchschnitt haben 45 Prozent der EU-Bürger ein positives Bild von der EU, in Luxemburg sind es 62 Prozent.

Sowohl EU-weit als auch in Luxemburg wird die Reaktion Brüssels auf den russischen Krieg in der Ukraine überwiegend befürwortet, wobei die Zustimmungsrate in Luxemburg bei 67 Prozent liegt. Darüber hinaus unterstützen 88 Prozent der Europäer und sogar 98 Prozent der Einwohner des Großherzogtums die humanitären Maßnahmen. Fast ebenso hoch ist die Unterstützung für die Aufnahme von Flüchtlingen, die vor dem Krieg fliehen (86 Prozent in der EU, 94 Prozent in Luxemburg).

Rekordverdächtige Unterstützung für den Euro

Mit großer Mehrheit unterstützen die Luxemburger die finanzielle Hilfe der Ukraine (82 Prozent, gegenüber 75 Prozent in der EU) sowie Wirtschaftssanktionen gegen Russland (75 Prozent, gegenüber 72 Prozent in der EU). Die Finanzierung des Kaufs und der Lieferung von Militärgütern an Kiew durch die EU wird von 64 Prozent der Europäer und 70 Prozent der Einwohner des Großherzogtums befürwortet. Zwei Drittel der Befragten sind zudem dafür, die Ukraine in die Europäische Union aufzunehmen.

Auch die Energiewende unterstützt eine Mehrheit der EU-Bürger: 85 Prozent wollen, dass die EU stärker in erneuerbare Energien investiert, in Luxemburg sind es 91 Prozent. Eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik wird EU-weit von 77 Prozent und im Großherzogtum von 92 Prozent der Bürger befürwortet. Schließlich ist die Unterstützung des Euro mit 87 Prozent in Luxemburg, 78 Prozent in der Eurozone und 71 Prozent in der gesamten EU geradezu rekordverdächtig.

Was bereitet den Bürgerinnen und Bürgern die größte Sorge?